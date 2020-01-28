В окно частного дома под Воронежем прилетела шальная пуля

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:38:08+03:00

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Житель Семилук Вадим Масленников разместил в группе «Типичный Воронеж» фотографию пробитого насквозь степлопакета и лежащей между стекол пулей. Снимок автор снабдил комментарием, из которого следует, что дыру в окне пробила именно пуля. Житель предположил, что прилетела она с соседнего полигона – такие случаи здесь бывают.

Действительно, неподалеку от Семилук находится полигон со стрельбищем. А лежащий между стекол предмет сильно смахивает на пулю от автомата Калашникова калибра 5,45. Но установить это доподлинно сможет только экспертиза.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, в полицию, действительно, в этот день поступило заявление от жителя Семилук. Но … в нем гражданин сообщил о порче имущества - разбитом окне - и никакой пули правоохранителям не предъявил. Может быть потому, что достать ее из рамы не так-то просто?

Мы направили запрос и в региональное управление Росгвардии, в ведении которого находится контроль за оружием и его владельцами на территории Воронежской области. Как только получим комментарий, опубликуем его.

ИСТОЧНИК KP.RU