2020-01-28T16:05:20+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина убил знакомого из-за денег и сам сознался полиции

Все случилось в поселке Отрадное
Юлия ДИДЕНКО
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В поселке Отрадное Новоусманского района задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области во вторник, 28 января.

Все произошло 23 января в 15.10 в доме на улице 70 Лет Победы. Двое мужчин распивали спиртные напитки. Между ними возник конфликт из-за денег. Тогда 68-летний местный житель схватил молоток и дважды ударил им своего 35-летнего знакомого по голове. От полученных травм он скончался на месте.

Виновник сам позвонил в полицию и заявил, что убил человека. Его задержали правоохранители.

По данному факту следственными органами СК РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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