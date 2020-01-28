2020-01-28T15:39:41+03:00
Звезды

Музей Бунина откроется в Воронеже в сентябре 2020-го

К юбилею писателя запланированы конкурсы чтецов, выставки, книжный и музыкальный фестивали
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В 2020-м в стране широко отметят 150-летие Ивана Бунина, указ об этом Владимир Путин подписал еще в 2018-м. Не останется в стороне и Воронеж, где собственно и родился писатель, Нобелевский лауреат. Организационный комитет по подготовке к празднованию юбилея Бунина начал планировать предстоящие мероприятия.

В сентябре в Воронеже, наконец, откроется дом-музей писателя - в здании на проспекте Революции, где 22 октября 1870 года родился Иван Бунин и где прошли первые годы его жизни.

Другими крупномасштабными мероприятиями предстоящего празднования станут круглый стол «Иван Бунин: взгляд из XXI века», областной молодежный конкурс художественного слова, творческий вечер «Поэзия и проза любви. Иван Бунин», фестиваль книги, музыкальный фестиваль, художественные выставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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