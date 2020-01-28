Воронежские подростки сыграют в "Малый Сатурн"

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:22:27+03:00

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29 января во Дворце творчества детей и молодежи (пл. Детей, 1) пройдет квест-игра «Малый Сатурн», посвященная 77-летию освобождения Воронежа от фашистов и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Малым Сатурном" называлась Среднедонская наступательная операция, проведенная 16-30 декабря 1942 года в ходе контрнаступления советских войск под Сталинградом силами Юго-Западного и левого фланга Воронежского фронта.

Подросткам от 14 до 18 лет таким образом хотят привить интерес к героическим событиям, проходившим на территории Воронежского края.

В игре примут участие команды 21 военно-патриотического объединении.

Квест будет состоять из семи этапов, на которых командам нужно будет выполнить задание: по истории города в годы Великой Отечественной войны, о героях-воронежцах, по оказанию доврачебной помощи, на знание музыкальных произведений военных лет, по физической подготовке, по сборке-разборке автомата.

Начало игры в 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU