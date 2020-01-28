В Воронежской области мужчина пытался под курткой вынести две бутылки пива из магазине

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:05:41+03:00

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В Калачеевском районе 27-летний местный житель попытался вынесли в куртке две бутылки пива. Но на выходе его поймал с поличным товаровед. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда во вторник, 28 января.

Инцидент произошел в середине декабря прошлого года. Мужчина выпивал спиртные напитки, а на следующий день опохмелился и отправился в супермаркет, чтобы купить еще пару бутылок пива. Уже в магазине местный житель обнаружил у себя в кармане лишь 50 рублей. Тогда он и решил похитить алкоголь. Мужчина взял два пива, спрятал под курткой и отправился к выходу. Там его остановил таваровед, который схватил похитителя за куртку. Из-за этого бутылки упали на пол.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 161 УК РФ, то есть покушение на грабеж, направлено в суд. Заместителя прокурора ходатайствовал о прекращении дела и назначении мужчине штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU