Предприятие в Воронежской области оштрафовали за то, что скрыли прием на работу бывшего чиновника

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:46:32+03:00

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В Лисках оштрафовали коммерческую организацию за нарушение закона о коррупции. Структура приняла на работу бывшего налогового инспектора. Но не сообщила, что трудоустроило бывшего госслужащего - в его прежнее место работы. Однако прокурорские сотрудники обнаружили нарушение закона о противодействии коррупции.

- Данное нарушение затрагивает интересы общества и государства, создает предпосылки для проявления коррупции. Прокурор возбудил в отношении организации и ответственного должностного лица дело об административном правонарушении. Мировой суд оштрафовал юрлицо и должностное лиц на 50 тыс рублей и 20 тыс рублей соответственно, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU