В Воронежской области женщина может сесть в тюрьму из-за украденной для дочки мягкой игрушки

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:03:56+03:00

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В Калачеевский райсуд передали уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж) на 37-летнюю местную жительницу. Женщина похитила мягкую игрушку для своей дочери. Об этом рассказали в пресс-службе суда во вторник, 28 января.

Инцидент произошел в конце ноября прошлого года. Местная жительница тогда была в гостях у знакомого вместе с компанией друзей. В одной из комнат на диване женщина заметила большую плюшевую собаку. Игрушка очень приглянулась гостье, и она решила ее забрать, чтобы подарить своей младшей дочери. Но подруга заявила ей, что собаку хозяин дома купил для своей внучки и забрать ее нельзя.

В конце застолья за женщиной приехала ее старшая дочь с парнем. Тогда местная жительница схватила игрушку и увезла с собой. Впоследствии хозяева вещи обвинили жительницу района в грабеже.

Заместитель прокурора ходатайствовал о прекращении уголовного дела и замене его на штраф. Но окончательное решение примет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU