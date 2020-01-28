2020-01-28T13:17:45+03:00
Происшествия

Воронежские следователи возбудили уголовное дело после резонансного ДТП с четырьмя погибшими

Авария произошла в Грибановском районе
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

Следственные органы полиции возбудили уголовное дело по обстоятельствам резонансного ДТП в Грибановском районе. Статья - «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 5 ст.264 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области во вторник, 28 января.

Во время предварительного следствия выяснилось, что 25 января в 22.20 на 607 километре автодороги «Москва-Астрахань» лоб в лоб столкнулись автомобили «Лада-217050», под управлением 27-летнего водителя и «ГАЗ-2834РЕ», за рулем которого был 34-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легковушки и трое его пассажиров в возрасте 31, 28, 24 лет, все жители республики Дагестан, погибли на месте. Водитель автомобиля «ГАЗ» получил перелом ноги.

- В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные и автотехнические экспертизы, в целях установления всех обстоятельств произошедшего и принятия мер в соответствии с законодательством, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ход проверки по факту ДТП взят на контроль прокуратурой Грибановского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Предприятие в Воронежской области оштрафовали за то, что скрыли прием на работу бывшего чиновника
В Воронежской области ищут глухого 68-летнего мужчину
В Воронежской области женщина может сесть в тюрьму из-за украденной для дочки мягкой игрушки
На улицах Воронежа в 2020-м обустроят "приподнятые" пешеходные переходы
В 2019 году к депутатам Воронежской облдумы обратились более 4 тысяч граждан
Воронежские следователи возбудили уголовное дело после резонансного ДТП с четырьмя погибшими
Воронежские следователи выяснят, по чьей вине на пожаре обгорела 11-месячная малышка
Жителю Воронежской области грозит до пяти лет тюрьмы за убийство кота жены
В Воронеже изменят маршрут двух автобусов
В Воронеже провели пробный пуск фонтанов на площади Победы, где продолжается реконструкция
В Воронежском заповеднике в январе оживились комары и появились цветы
Позитивную бабушку по вызову на удобный график ищут в Воронеже
Мошенники увели более 600 тыс со счета жительницы Воронежа, желавшей сдать квартиру,
Воронежские школьники приняли участие в соревнованиях по «тактическому» ушу-сюйши
В Центральном Черноземье 34,6 тысячи семей справили новоселье с помощью ипотеки от Сбербанка в 2019 году
«Джентльмен удачи»: пьяный воронежец вынес из магазина бутылку алкоголя
В Воронеже за ночь сгорели две иномарки
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
В Воронежской области КамАЗ раздавил своего водителя
Москвич предложил воронежцу пристроить племянника в академию ФСБ за 350 тысяч
Воронежец может получить 20 лет за распространение наркотиков
Воронежский заповедник показал, как косуля подкралась к лисе
В Год театра в Воронежской области на премьеры потратили 58 млн рублей
В Воронеже оформление цветников посвятят 75-летию Победы
Воронежский «Буран» проиграл воскресенскому «Химику» в серии буллитов
В Воронеже незаконно срубили больше 200 деревьев