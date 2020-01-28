Воронежские следователи возбудили уголовное дело после резонансного ДТП с четырьмя погибшими

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:17:45+03:00

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Следственные органы полиции возбудили уголовное дело по обстоятельствам резонансного ДТП в Грибановском районе. Статья - «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 5 ст.264 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области во вторник, 28 января.

Во время предварительного следствия выяснилось, что 25 января в 22.20 на 607 километре автодороги «Москва-Астрахань» лоб в лоб столкнулись автомобили «Лада-217050», под управлением 27-летнего водителя и «ГАЗ-2834РЕ», за рулем которого был 34-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легковушки и трое его пассажиров в возрасте 31, 28, 24 лет, все жители республики Дагестан, погибли на месте. Водитель автомобиля «ГАЗ» получил перелом ноги.

- В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные и автотехнические экспертизы, в целях установления всех обстоятельств произошедшего и принятия мер в соответствии с законодательством, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ход проверки по факту ДТП взят на контроль прокуратурой Грибановского района.

ИСТОЧНИК KP.RU