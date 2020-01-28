Воронежские следователи выяснят, по чьей вине на пожаре обгорела 11-месячная малышка

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:21:58+03:00

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Уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ о пострадавшей на пожаре 11-месячной девочке в селе Скупая Потудань Нижнедевицкого района по ходатайству прокурора передали в следственный комитет. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области во вторник, 28 января. До этого дело находилось в производстве органов полиции.

Следователи выяснят, кто виноват в произошедшем. Малышка до сих пор находится в больнице Воронежа. Она получила тяжкий вред здоровью - ожоги 2-й и 3-й степени.

- Сотрудниками СК России выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. Следователями будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказал руководитель Хохольского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Евгений Гетманов.

Также следователи продолжают проверку органов системы профилактики, ведь семья состояла на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних администрации района. После этого в СК дадут правовую оценку действиям должностных лиц.

Напомним, пожар произошел 21 января. По предварительным данным, в частном доме в этот момент находилась 38-летняя женщина со своими детьми (одному из их три года, другому четыре), а также с ней была ее 11-месячная внучка. Она вынесла малышку и вместе с детьми смогла выбраться на улицу до приезда пожарных. Кроме грудного ребенка, никто не пострадал. Что стало причиной возгорания - пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU