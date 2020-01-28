Жителю Воронежской области грозит до пяти лет тюрьмы за убийство кота жены

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:52:08+03:00

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В Бобровском районе будут судить 38-летнего мужчину за жестокое обращение с животным.

В ноябре 2019 года мужчина поругался с 30-летней супругой и выгнал на улицу кота породы «Сфинкс», принадлежавшего жене. Кот вернулся домой через форточку. Тогда мужчина зарезал животное кухонным ножом. После чего его женщина вызвала полицию.

Мужчину привлекли к административной ответственности за побои и завели уголовное дело за жестокое обращение с животным. Мужчина признался полицейским, что убил кота из-за того, что был пьян. Ему грозит теперь до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU