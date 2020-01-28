2020-01-28T12:52:19+03:00
Общество

В Воронеже изменят маршрут двух автобусов

Один из них продлят, другой сократят
Юрий КОЗЛОВ
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В понедельник, 27 января, на заседании комиссии по установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок приняли решение изменить маршруты автобусов № 16В и 49А. Напомним, в состав этой комиссии входят специалисты управления транспорта, представители ГИБДД, транспортных предприятий города, общественной организации «Город и транспорт».

Все эти уважаемые люди пришли к выводу, что автобусный маршрут № 16В на данный момент неоправданно длинный и поэтому ездит полупустой. На данный момент он ходит в микрорайон Придонской до конечной «Завод ВКСМ». Этот маршрут в скором времени сильно сократят. Конечной сделают филиал стоматологической поликлиники №6 на ул. 9 января рядом с окружной автодорогой.

А вот маршрут № 49А, напротив, продлят. На данный момент «ГАЗели» ездят до больницы № 8 на Машмете, а после утверждения изменений конечной сделают остановку «Пекарня» в Масловке. Сделают это для улучшения транспортного обслуживания жителей бывшего села, а ныне микрорайона.

Маршруты изменят в течение ближайших одного – двух месяцев. Точный срок зависит от скорости оформления управлением транспорта необходимых документов и оперативности прохождения обязательных процедур согласований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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