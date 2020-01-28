В Воронеже провели пробный пуск фонтанов на площади Победы, где продолжается реконструкция

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:30:12+03:00

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В разгар календарной зимы – 28 января – на площади Победы неожиданно забили фонтаны. Видео пробного пуска оборудования воронежцы смогли увидеть в прямой трансляции сообщества «Воронеж» соцсети «Вконтакте». Многих горожан этот факт сильно удивил: не опасно ли пускать в систему воду зимой?! Опережая шквал вопросов и недоумения воронежцев, пресс-служба мэрии прокомментировала это обстоятельство:

- В рамках реконструкции площади Победы подрядчик, воспользовавшись временным потеплением, провел тестирования работы системы. После этого рабочие осушат, продуют и законсервируют систему. Это позволит избежать каких-либо неприятностей в связи с возможными перепадами температур.

Отдельно в мэрии остановились на укладке тротуарной плитки на площади, попросив горожан не огорчаться раньше времени, если им покажется, что что-то не доделано:

- Как мы помним, было очень много вопросов по качающейся плитке у театра оперы и балета и в сквере имени Пушкина. По мере того, как были выполнены все необходимые технические процедуры, эти недоработки исчезли.

ИСТОЧНИК KP.RU