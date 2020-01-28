2020-01-28T12:17:55+03:00
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В Воронежском заповеднике в январе оживились комары и появились цветы

О зимних сюрпризах рассказали сотрудники природоохранной зоны
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы Воронежского заповедника в соцсети.Фото: из группы Воронежского заповедника в соцсети.
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В Воронежском государственном природном биосферном заповеднике имени В.М. Пескова рассказали о сюрпризах, которые преподнес им теплый январь. Так, из-за того, что этой зимой устойчивый температурный переход максимальных температур воздуха ниже 0°С так и не произошел, у древесно-кустарниковых растений пока не наступила фаза глубокого покоя. Оживились даже комары.

- Зимнезеленые растения сейчас в хорошем состоянии, в дни оттепелей идет подземное развитие у эфемероидов. А на Центральной усадьбе заповедника мы отметили 25 января растение чистяка с бутонами, - отметила Инна Сапельникова, фенолог заповедника.

Сотрудники заповедника заметили и рост некоторых грибов. Так, на территории в январе появилась дрожжалка оранжевая, или пленчатая. В обычное время гриб растет лишь до конца октября. А в этом году оттепель продлила их время.

Что касается комаров, то их специалисты заметили в разреженных сосняках на проталинках и в снегу. Размер их не превышал 8-10 мм. Насекомые появлялись в середине дня, когда воздух прогревался выше 0ºС.

- Это брачный лет самцов и самок трихоцеры гиемалис. Самки откладывают яйца в лесную подстилку, личинки развиваются тоже в лесной подстилке даже под слоем снега от несколько недель до нескольких месяцев, питаясь гниющими растительными остатками. В прошлые годы рои этих комариков-трихоцер отмечались поздней осенью (в ноябре) и ранней весной (в марте). Для 2020 года и лесостепной зоны России это действительно необычное зимнее фенологическое явление в жизни насекомых, - рассказывает главный научный сотрудник Виктор Емец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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