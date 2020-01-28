Мошенники увели более 600 тыс со счета жительницы Воронежа, желавшей сдать квартиру,

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:05:40+03:00

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За 27 января мошенники облапошили восьмерых воронежцев на два миллиона рублей.

В частности, жертвой аферистов стала 64-летняя женщина. Потерпевшая дала в интернете объявление о сдаче квартиры. Ей перезвонил мужчина, представившийся военнослужащим, что хочет снять жилье для служебных целей, а для этого ему нужна отчетность для бухгалтерии - банковский чек об оплате. Мошенник убедил женщину подойти к банкомату и совершить ряд операций под диктовку, сообщив лже-арендатору персональные данные своей банковской карты. В итоге с ее счета исчезло около 618 тысяч рублей.

Сотрудники полиции напоминают о необходимости проявлять бдительность и не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих интересах, не переводить деньги по сомнительным реквизитам, не диктовать данные своих карт.

ИСТОЧНИК KP.RU