Воронежские школьники приняли участие в соревнованиях по «тактическому» ушу-сюйши

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:01:40+03:00

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На днях в Воронеже на базе спортивного зала объединения УШУ-92 Центра развития творчества детей и юношества Ленинского района прошли соревнования по «тактическому» ушу – сюйши. В переводе с китайского это название буквально означает сочетание «пустота-полнота». Особенность этого вида единоборств в том, что в нем нет ударов.

- Базовым умением для этой дисциплины является управление весом противника и правильное распределение собственного веса, - рассказали в управе Ленинского района. – Задача борцов вытеснить противника за пределы допустимого периметра, используя одну из тактик – силу или отступление.

Сюйши занимаются с 7-летнего возраста, этот вид единоборства популярен среди девушек. По словам специалистов борьба формирует у спортсменов умение выбирать тактику не только в бою, но и в жизни.

В соревнованиях, организованных управой Ленинского района совместно с районным отделом образования и Воронежской региональной федерацией ушу к 77-летию освобождения Воронежа, приняли участие более тридцати юношей и девушек в возрасте 10-14 лет в девяти весовых категориях.

ИСТОЧНИК KP.RU