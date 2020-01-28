2020-01-28T11:57:53+03:00
Общество

В Центральном Черноземье 34,6 тысячи семей справили новоселье с помощью ипотеки от Сбербанка в 2019 году

Ипотечных кредитов выдано на общую сумму свыше 49,7 млрд рублей
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В том числе в Воронежской области было выдано 12 212 кредитов на сумму 18,2 млрд рублей, в Белгородской – 5 740 кредитов на 8,9 млрд рублей, в Курской – 4 358 кредитов на 6,1 млрд рублей, в Липецкой – 4 329 кредитов на 6,0 млрд рублей, в Орловской – 4 061 кредитов на 5,3 млрд рублей, в Тамбовской – 3 857 кредитов на 5,2 млрд рублей. Средняя сумма займа на жилье в регионе, таким образом, составила порядка 1,4 млн рублей.

Во втором полугодии жители Центрального Черноземья брали кредиты на приобретение жилья в Сбербанке почти в 1,22 раза активнее, чем в первом. Если за 1-й и 2-й кварталы Сбербанком было выдано 15 885 ипотечных кредитов на общую сумму 22,4 млрд рублей, то в 3-4 кварталах банк выдал 18 672 таких займов на сумму 27,3 млрд рублей. Основная причина увеличения спроса на данный вид кредитования - снижение ставок по ипотеке, которое Сбербанк провел в августе и ноябре.

В Сбербанке сегодня можно не только получить ипотеку на привлекательных условиях, но и снизить ставку по уже оформленным ипотечным кредитам клиентам других банков. Это позволит заемщикам получить выгодные условия кредитования и снизить финансовую нагрузку.

- Кредитные продукты Сбербанка востребованы населением и способствуют улучшению жилищных условий жителей региона. Новоселье всегда было одним из самых радостных событий в жизни любого человека, поэтому мы рады, что имеем самое непосредственное отношение к этому празднику для десятков тысяч наших клиентов, - рассказал Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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