«Джентльмен удачи»: пьяный воронежец вынес из магазина бутылку алкоголя

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:23:10+03:00

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Украл, выпил, в тюрьму – романтика! Девиз из всенародно любимой комедии «Джентльмены удачи» на днях воплотил в жизнь один из воронежцев. Полицию вызвали в продуктовый магазин на улице Туполева: там один из посетителей похитил со стеллажа бутылку с алкоголем и ушел, не заплатив, не реагируя на требования сотрудников магазина вернуть товар.

Благодаря записям камер видеонаблюдения и показаниям очевидцев, личность подозреваемого установили. 40-летнего мужчину задержали дома у его знакомой. В отделе полиции он признался, что украл бутылку, потому что был пьян. Теперь за грабеж ему светит до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU