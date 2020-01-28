2020-01-28T10:02:24+03:00
Происшествия

Воронежец может получить 20 лет за распространение наркотиков

У парня нашли 30 граммов "синтетики"
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже на сбыте наркотиков попался 25-летний парень. При молодом человеке 1,6 граммов «синтетики». Оперативники выяснили, что подозреваемый с мая 2019 года занимался сбытом синтетического наркотика бесконтактным способом, оборудуя в Воронеже тайники-«закладки» и размещая объявления в интернете.

Впоследствии при обыске в жилище подозреваемого в Южном микрорайоне и в оборудованных им тайниках сотрудники полиции изъяли около 20 свертков с наркотиком «А-Пирролидиновалерофенон». Общая масса запрещенных препаратов составила около 30 граммов.

За сбыт и хранение наркотических средств воронежцу грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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