Воронежец может получить 20 лет за распространение наркотиков
В Воронеже на сбыте наркотиков попался 25-летний парень. При молодом человеке 1,6 граммов «синтетики». Оперативники выяснили, что подозреваемый с мая 2019 года занимался сбытом синтетического наркотика бесконтактным способом, оборудуя в Воронеже тайники-«закладки» и размещая объявления в интернете.
Впоследствии при обыске в жилище подозреваемого в Южном микрорайоне и в оборудованных им тайниках сотрудники полиции изъяли около 20 свертков с наркотиком «А-Пирролидиновалерофенон». Общая масса запрещенных препаратов составила около 30 граммов.
За сбыт и хранение наркотических средств воронежцу грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU