Воронежский заповедник показал, как косуля подкралась к лисе

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:44:24+03:00

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Воронежский заповедник опубликовал видео взаимоотношений травоядных и хищников. Лиса не съела косулю. Наоборот, парнокопытное "подкралось" к рыжей, та равнодушно посмотрела на "корм" и убежала по своим делам.

- Всем интересно, как складываются взаимоотношения между лесными жителями. В самом деле, все ли друг друга едят? Лисица и косуля спокойно ходят рядом, только немного подозрительны к фотографу, расположившемуся в укрытии. Лисица – хищник, но ввиду размеров представляет опасность только для маленьких косулят. Так что взрослая косуля ей не по зубам! - отметили в заповеднике.

Косуля и лисица в Воронежском заповеднике.Всем интересно, как складываются взаимоотношения между лесными жителями. В самом деле, все ли друг друга едят? Ведь есть и такие животные, которые конкурируют между собой за кормовую базу или относятся друг к другу нейтрально, как в нашем свежем видеосюжете, снятом на территории Воронежского заповедника. Лисица и косуля спокойно ходят рядом, только немного подозрительны к фотографу, расположившемуся в укрытии. Лисица хищник, но ввиду размеров представляет опасность только для маленьких косулят. Так что взрослая косуля ей не по зубам! Автор видео: Александр Черёмухин

ИСТОЧНИК KP.RU