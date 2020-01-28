2020-01-28T09:44:24+03:00
Дом. Семья

Воронежский заповедник показал, как косуля подкралась к лисе

На видео видно, что хищница равнодушна к парнокопытному
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
zapovednik-vrn.ruzapovednik-vrn.ru
Изменить размер текста:

Воронежский заповедник опубликовал видео взаимоотношений травоядных и хищников. Лиса не съела косулю. Наоборот, парнокопытное "подкралось" к рыжей, та равнодушно посмотрела на "корм" и убежала по своим делам.

- Всем интересно, как складываются взаимоотношения между лесными жителями. В самом деле, все ли друг друга едят? Лисица и косуля спокойно ходят рядом, только немного подозрительны к фотографу, расположившемуся в укрытии. Лисица – хищник, но ввиду размеров представляет опасность только для маленьких косулят. Так что взрослая косуля ей не по зубам! - отметили в заповеднике.

Косуля и лисица в Воронежском заповеднике.Всем интересно, как складываются взаимоотношения между лесными жителями. В самом деле, все ли друг друга едят? Ведь есть и такие животные, которые конкурируют между собой за кормовую базу или относятся друг к другу нейтрально, как в нашем свежем видеосюжете, снятом на территории Воронежского заповедника. Лисица и косуля спокойно ходят рядом, только немного подозрительны к фотографу, расположившемуся в укрытии. Лисица хищник, но ввиду размеров представляет опасность только для маленьких косулят. Так что взрослая косуля ей не по зубам! Автор видео: Александр Черёмухин

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Москвич предложил воронежцу пристроить племянника в академию ФСБ за 350 тыс
Воронежец может получить 20 лет за распространение наркотиков
Воронежский заповедник показал, как косуля подкралась к лисе
В Год театра в Воронежской области на премьеры потратили 58 млн рублей
В Воронеже оформление цветников посвятят 75-летию Победы
Воронежский «Буран» проиграл воскресенскому «Химику» в серии буллитов
В Воронеже незаконно срубили больше 200 деревьев
Воронежский мэр распорядился «опустить» придорожные газоны
В Воронеже на сутки перекроют переулок Здоровья
За пять лет расселят 25 аварийных воронежских домов
В Воронежской области пьяного водителя суд отправил в колонию
Tele2 подвела итоги работы в корпоративном кластере за 2019 год
Почти миллиард рублей ущерба причинили экономические преступления в Воронежской области
Воронежские бильярдисты завоевали четыре медали первенства России
В Воронеже жильцам дома вернули 750 тысяч рублей переплаты за отопление
Жители Воронежской области стали реже болеть инфекционными заболеваниями
В Воронежской области женщины с маленькими детьми смогут пройти переобучение
Двое парней несколько часов мерзли в сломанной машине на воронежской трассе
На Адмиралтейской площади в Воронеже подрались отдыхающие
Лесные пожарные помогли потушить дом в воронежском селе
Отказавшуюся выполнять ремонт воронежскую компанию включили в перечень «недобросовестных»
В Воронежский заповедник не будут пускать посетителей с собаками
Воронежские лютеране продолжают бороться за кирху в центре города
Владимир Салмин провел лекцию по актуальным финансовым инструментам в Воронежском государственном университете
В больнице Воронежской области не хватает коек и лекарств для пострадавших в ДТП
В Воронеже конкурс по передаче подземного перехода в концессию заподозрили в непрозрачности
Воронежцев приглашают обсудить новую маршрутную сеть города