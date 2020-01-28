В Год театра в Воронежской области на премьеры потратили 58 млн рублей

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:12:49+03:00

Это в три раза больше, чем в предыдущем году

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В Год театра в Воронежской области прошло 90 крупных культурных проектов, на которые потратили 147,5 млн рублей, сообщила руководитель профильного регионального департамента Мария Мазур. Акции «Ночь музеев», «Ночь кино», «Ночь искусств» были посвящены Году театра. Впервые прошли проект-лаборатория современной хореографии «RE:Форма танца», фестиваль театров кукол «Формат Вольховского», фестиваль традиционной культуры «Русское лето». На достойном уровне продолжились такие крупные проекты как Платоновский фестиваль, летний фестиваль «Раменье-Опера», балетный фестиваль «Воронежские звезды мирового балета», детский фестиваль «Маршак», фестиваль поэтического искусства «Мандельштамфест». На мероприятиях Года театра работали более 400 волонтеров.

В 2019-м театры посетили около 419 тыс зрителей. Количество мероприятий в театрах выросло на 22 процента по сравнению с предыдущим годом и составило 2165 событий. Театры поставили 42 премьеры, на которые выделили 58,4 млн рублей, что превышает сумму расходов 2018 года почти в три раза. 30 млн рублей выделили на новое современное оборудование театров. Грантовую поддержку получили театральный фестиваль негосударственных театров «Центр», фестиваль документального театра для подростков «ВербатимФест». «Вишневый сад» театра драмы по онлайн-трансляции Яндекс.Эфира просмотрели 30 тысяч зрителей со всей страны. В 2019 году три театра засветились в номинантах XXV фестиваля национальной театральной премии «Золотая маска», Камиль Тукаев получил премию за лучшую мужскую роль. Худрук театра драмы Владимир Петров получил премию ЦФО в области литературы и искусства. Детская студия «Театральная, 17» стала победителем фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров России.

ИСТОЧНИК KP.RU