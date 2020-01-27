2020-01-27T20:01:30+03:00
Общество

Воронежский мэр распорядился «опустить» придорожные газоны

Из-за них дороги постоянно в черноземе
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Пыльные дороги приходится чаще подметать и чиститьПыльные дороги приходится чаще подметать и чиститьФото: Елена ФЕДЯШЕВА
Изменить размер текста:

Мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил главам районных управ привести в порядок газоны вдоль городских магистралей.

– Речь идет о тех газонных частях, уровень которых выше бортового камня. Это способствуют тому, что проезжая часть постоянно загрязняется черноземом, и комбинаты благоустройства вынуждены чаще ее подметать и мыть. Необходимо проанализировать подведомственные территории и представить в мой адрес планы работы по понижению уровня газонов, – поручил мэр.

Кстати, по данным городского управления экологии, в прошлом году в городе стало больше зеленых зон отдыха горожан. По инициативе мэрии, в перечень внесли 10 новых объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже незаконно срубили больше 200 деревьев
Воронежский мэр распорядился «опустить» придорожные газоны
В Воронеже на сутки перекроют переулок Здоровья
За пять лет расселят 25 аварийных воронежских домов
В Воронежской области пьяного водителя суд отправил в колонию
Tele2 подвела итоги работы в корпоративном кластере за 2019 год
Почти миллиард рублей ущерба причинили экономические преступления в Воронежской области
Воронежские бильярдисты завоевали четыре медали первенства России
В Воронеже жильцам дома вернули 750 тысяч рублей переплаты за отопление
Жители Воронежской области стали реже болеть инфекционными заболеваниями
В Воронежской области женщины с маленькими детьми смогут пройти переобучение
Двое парней несколько часов мерзли в сломанной машине на воронежской трассе
На Адмиралтейской площади в Воронеже подрались отдыхающие
Лесные пожарные помогли потушить дом в воронежском селе
Отказавшуюся выполнять ремонт воронежскую компанию включили в перечень «недобросовестных»
В Воронежский заповедник не будут пускать посетителей с собаками
Воронежские лютеране продолжают бороться за кирху в центре города
Владимир Салмин провел лекцию по актуальным финансовым инструментам в Воронежском государственном университете
В больнице Воронежской области не хватает коек и лекарств для пострадавших в ДТП
В Воронеже конкурс по передаче подземного перехода в концессию заподозрили в непрозрачности
Воронежцев приглашают обсудить новую маршрутную сеть города