Воронежский мэр распорядился «опустить» придорожные газоны

27 Янв. 2020 2020-01-27T20:01:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил главам районных управ привести в порядок газоны вдоль городских магистралей.

– Речь идет о тех газонных частях, уровень которых выше бортового камня. Это способствуют тому, что проезжая часть постоянно загрязняется черноземом, и комбинаты благоустройства вынуждены чаще ее подметать и мыть. Необходимо проанализировать подведомственные территории и представить в мой адрес планы работы по понижению уровня газонов, – поручил мэр.

Кстати, по данным городского управления экологии, в прошлом году в городе стало больше зеленых зон отдыха горожан. По инициативе мэрии, в перечень внесли 10 новых объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU