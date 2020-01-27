27 Янв. 2020 2020-01-27T20:12:21+03:00

По всем фактам в полиции возбудили уголовные дела

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В 2019 году в Воронеже незаконно срубили больше 200 деревьев. Об этом рассказала руководитель городского управления экологии Наталья Ветер. По всем случаям уничтожения зеленых насаждений мэрия написала заявления в полицию, та возбудила уголовные дела.

– В отдельных случаях в судебном или добровольном порядке удалось взыскать ущерб на сумму 130 000 рублей, – пояснила Наталья Викторовна.

Напомним, в прошлом году завершилась инвентаризация зеленых насаждений в городе. По ее итогам почти 11,5% из 70 тысяч деревьев больны или находятся в аварийном состоянии и требуют замены.

ИСТОЧНИК KP.RU