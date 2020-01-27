В Воронеже незаконно срубили больше 200 деревьев
В 2019 году в Воронеже незаконно срубили больше 200 деревьев. Об этом рассказала руководитель городского управления экологии Наталья Ветер. По всем случаям уничтожения зеленых насаждений мэрия написала заявления в полицию, та возбудила уголовные дела.
– В отдельных случаях в судебном или добровольном порядке удалось взыскать ущерб на сумму 130 000 рублей, – пояснила Наталья Викторовна.
Напомним, в прошлом году завершилась инвентаризация зеленых насаждений в городе. По ее итогам почти 11,5% из 70 тысяч деревьев больны или находятся в аварийном состоянии и требуют замены.
ИСТОЧНИК KP.RU