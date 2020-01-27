2020-01-27T17:39:53+03:00
Спорт

Воронежские бильярдисты завоевали четыре медали первенства России

Одна из них - золотая
Юрий КОЗЛОВ
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Великолепная четверка медалистов.Великолепная четверка медалистов.Фото: cspsk-vrn.ru
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Воронежские спортсмены успешно выступили на соревнованиях в Казани, где выступали более 210 спортсменов.

Ульяна Антонова из Воронежской области стала лучшей среди девушек до 13 лет, победив в финале Екатерину Брытченко из Волжского. Третье место разделили Полина Божгарева из Оренбурга и Елена Копнина из Ставрополя.

Ирина Евграфова взяла серебро среди юниорок, уступив в финале 1:4 чемпионке мира Элине Нагула из Москвы. Третью ступень пьедестала разделили Лилия Панова (Москва) и Анастасия Зырянова (Новосибирск).

Среди юниоров наш спортсмен Илья Строков завоевал бронзу. Победителем же здесь стал чемпион мира Артем Балов из Санкт-Петербурга.

В юношеском турнире (13-16 лет) отличилась наша Алена Патрунова, которая завоевала бронзовую медаль. Сильнейшей среди девушек стала Алена Левкина из Москвы.

- Всей команде ставились высокие цели на этих соревнованиях, и спортсмены справились, — подвел итог соревнований главный тренер сборной Воронежской области по бильярдному спорту Борис Попов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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