2020-01-27T18:08:51+03:00
Происшествия

Почти миллиард рублей ущерба причинили экономические преступления в Воронежской области

Чаще всего преступники подделывали деньги и ценные бумаги
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Большую часть ущерба возместилиБольшую часть ущерба возместилиФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В 2019 году на территории Воронежской области совершено 1371 экономическое преступление, что на две сотни преступлений меньше 2018 года. Их удельный вес в структуре общей преступности составил 4,5%.

Большинство экономических преступлений связано с изготовлением и сбытом поддельных денег, ценных бумаг – 458. Налоговых преступлений было 94, преступлений против собственности 244, осуществления незаконной предпринимательской деятельностью – 94. В пяти случаях правоохранители выявили факты незаконного банкротства.

Общая сумма причиненного экономическими преступлениями материального ущерба потерпевшим составила – 935, 818 миллиона рублей, из них возместили – 746,332 миллиона рублей.

В течение года сотрудники прокуратуры отменили более 1500 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных по сообщениям о преступлениях экономической направленности, три - об их возбуждении, 208 незаконных решений о приостановлении производства по уголовным делам, четыре – о прекращении. На учет восстановлено шесть преступлений, ранее известных, но по различным причинам не учтенных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже незаконно срубили больше 200 деревьев
Воронежский мэр распорядился «опустить» придорожные газоны
В Воронеже на сутки перекроют переулок Здоровья
За пять лет расселят 25 аварийных воронежских домов
В Воронежской области пьяного водителя суд отправил в колонию
Tele2 подвела итоги работы в корпоративном кластере за 2019 год
Почти миллиард рублей ущерба причинили экономические преступления в Воронежской области
Воронежские бильярдисты завоевали четыре медали первенства России
В Воронеже жильцам дома вернули 750 тысяч рублей переплаты за отопление
Жители Воронежской области стали реже болеть инфекционными заболеваниями
В Воронежской области женщины с маленькими детьми смогут пройти переобучение
Двое парней несколько часов мерзли в сломанной машине на воронежской трассе
На Адмиралтейской площади в Воронеже подрались отдыхающие
Лесные пожарные помогли потушить дом в воронежском селе
Отказавшуюся выполнять ремонт воронежскую компанию включили в перечень «недобросовестных»
В Воронежский заповедник не будут пускать посетителей с собаками
Воронежские лютеране продолжают бороться за кирху в центре города
Владимир Салмин провел лекцию по актуальным финансовым инструментам в Воронежском государственном университете
В больнице Воронежской области не хватает коек и лекарств для пострадавших в ДТП
В Воронеже конкурс по передаче подземного перехода в концессию заподозрили в непрозрачности
Воронежцев приглашают обсудить новую маршрутную сеть города