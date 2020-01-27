Почти миллиард рублей ущерба причинили экономические преступления в Воронежской области

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:08:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году на территории Воронежской области совершено 1371 экономическое преступление, что на две сотни преступлений меньше 2018 года. Их удельный вес в структуре общей преступности составил 4,5%.

Большинство экономических преступлений связано с изготовлением и сбытом поддельных денег, ценных бумаг – 458. Налоговых преступлений было 94, преступлений против собственности 244, осуществления незаконной предпринимательской деятельностью – 94. В пяти случаях правоохранители выявили факты незаконного банкротства.

Общая сумма причиненного экономическими преступлениями материального ущерба потерпевшим составила – 935, 818 миллиона рублей, из них возместили – 746,332 миллиона рублей.

В течение года сотрудники прокуратуры отменили более 1500 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных по сообщениям о преступлениях экономической направленности, три - об их возбуждении, 208 незаконных решений о приостановлении производства по уголовным делам, четыре – о прекращении. На учет восстановлено шесть преступлений, ранее известных, но по различным причинам не учтенных.

ИСТОЧНИК KP.RU