В Воронеже жильцам дома вернули 750 тысяч рублей переплаты за отопление

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:21:59+03:00

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В областной государственной жилищной инспекции (ГЖИ) проверили коллективную жалобу жильцов 17-этажного дома № 13/12 на улице Кривошеина Ленинского района. Люди недоумевали, почему им начислили такую высокую цену за отопление.

Жилищный инспектор выяснил, что в многоэтажке есть индивидуальный тепловой пункт. Однако сотрудники управляющей компании ООО «Зафира» при расчете платы за «коммуналку» по отоплению учитывали общий объем тепловой энергии, потребленный высоткой. Из этой суммы забыли вычесть показатели, относящиеся к подогреву воды.

По результатам проверки ООО «Зафира» выдали предписание о перерасчете платы за отопление с февраля по апрель 2018 года и с октября 2018 года по апрель 2019-го по всем помещениям дома.

Управляющая организация исполнила предписание ГЖИ Воронежской области, вернув жильцам около 750 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU