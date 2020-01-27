2020-01-27T16:01:58+03:00
Происшествия

На Адмиралтейской площади в Воронеже подрались отдыхающие

Ссора возникла в компании подвыпивших мужчин
Елена ФЕДЯШЕВА
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Одному из драчунов потребовалась помощь врачейОдному из драчунов потребовалась помощь врачейФото: из архива «КП»
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В воскресенье, 26 января, на Адмиралтейской площади недалеко от пристани, где стоит «Гото Предестинация», произошла драка. Как рассказали «КП» в региональном управлении МВД, потасовка возникла среди участников подвыпившей компании:

- Сначала дралась одна пара оппонентов, потом – другая. Но это не массовая драка, как сообщают очевидцы.

После потасовки один из ее участников обратился в больницу за помощью. Что стало причиной драки и кто ее участники – сейчас выясняет полиция, которая организовала проверку по факту ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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