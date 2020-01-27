Лесные пожарные помогли потушить дом в воронежском селе

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:25:14+03:00

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На днях пожарные из Хреновского лесничества помогли спасателям справиться с возгоранием жилого дома, расположенного на улице Энгельса в селе Хреновое. Дом стоит на окраине поселка и примыкает к лесу. Огонь мог перекинуться на деревья. Вместе две службы быстро укротили пламя и не допустили большей беды.

- В зимнее время лесники готовятся к лету: сотрудники пожарно-технических станций ремонтируют технику и проводят профилактические противопожарные мероприятия, - рассказали в управлении лесхоза Воронежской области.

Как сообщил начальник Бобровского филиала Воронежского лесопожарного центра Виктор Попсуйко, лесные пожарные – постоянные участники ликвидации пожаров в Хреновом:

- Наша станция базируется в селе, и мы часто оказываемся ближе всех, если произошел пожар. Стараемся быстро реагировать на звонки из пожарной части или от местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU