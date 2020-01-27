2020-01-27T15:14:55+03:00
Общество

Отказавшуюся выполнять ремонт воронежскую компанию включили в перечень «недобросовестных»

Фирма нарушила условия договора
Олег ИВАНОВ
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21 января Воронежское УФАС рассмотрело обращение местного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Было решено на три года включить в реестр недобросовестных подрядных организаций ООО «ВоронежЛифтИнвест». Компания нарушила условия договора.

- Как было установлено, с момента заключения контракта исполнитель не приступил к выполнению обязательных работ, а инициировал не предусмотренную действующим законодательством процедуру расторжения контракта, - отметили в УФАС.

Ранее «ВоронежЛифтИнвест» выиграл в аукционе. Работу, которая изначально оценивалась примерно в 107 млн рублей, компания согласилась выполнить примерно за 70,6 млн.

Подрядчик уверяется, что отказался от исполнения контракта, так как заказчик не предоставил необходимую техническую документацию.

Однако, как было установлено антимонопольным органом, техническая документация к договору была размещена на электронной площадке и дополнительно направлена по электронной почте в адрес исполнителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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