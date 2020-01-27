В Воронежский заповедник не будут пускать посетителей с собаками
Администрация Воронежского биосферного заповедника напомнила посетителям, что вход на особо охраняемую территорию, в том числе и Центральную усадьбу, с собаками строго запрещен. Это противоречит требованиям, отраженным в Положении о заповеднике. Кроме того собаки и другие питомцы могут причинить вред естественным обитателям заповедника, которые находятся под защитой.
- Администрация заповедника оставляет за собой право не допускать посетителей с домашними животными на территорию Центральной усадьбы и туристические объекты! – рассказали в заповеднике. - Заранее позаботьтесь о том, с кем оставите ваших питомцев перед визитом в заповедник.
С этими и другими правилами поведения на особо охраняемой территории можно ознакомиться на сайте учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU