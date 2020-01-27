2020-01-27T15:02:55+03:00
Общество

В Воронежский заповедник не будут пускать посетителей с собаками

Это нарушает правила пребывания на охраняемой природной территории
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото с сайта Воронежского заповедникафото с сайта Воронежского заповедника
Изменить размер текста:

Администрация Воронежского биосферного заповедника напомнила посетителям, что вход на особо охраняемую территорию, в том числе и Центральную усадьбу, с собаками строго запрещен. Это противоречит требованиям, отраженным в Положении о заповеднике. Кроме того собаки и другие питомцы могут причинить вред естественным обитателям заповедника, которые находятся под защитой.

- Администрация заповедника оставляет за собой право не допускать посетителей с домашними животными на территорию Центральной усадьбы и туристические объекты! – рассказали в заповеднике. - Заранее позаботьтесь о том, с кем оставите ваших питомцев перед визитом в заповедник.

С этими и другими правилами поведения на особо охраняемой территории можно ознакомиться на сайте учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже жильцам дома вернули 750 тысяч рублей переплаты за отопление
Жители Воронежской области стали реже болеть инфекционными заболеваниями
В Воронежской области женщины с маленькими детьми смогут пройти переобучение
Двое парней несколько часов мерзли в сломанной машине на воронежской трассе
На Адмиралтейской площади в Воронеже подрались отдыхающие
Лесные пожарные помогли потушить дом в воронежском селе
Отказавшуюся выполнять ремонт воронежскую компанию включили в перечень «недобросовестных»
В Воронежский заповедник не будут пускать посетителей с собаками
Воронежские лютеране продолжают бороться за кирху в центре города
Владимир Салмин провел лекцию по актуальным финансовым инструментам в Воронежском государственном университете
В больнице Воронежской области не хватает коек и лекарств для пострадавших в ДТП
В Воронеже конкурс по передаче подземного перехода в концессию заподозрили в непрозрачности
Воронежцев приглашают обсудить новую маршрутную сеть города