Воронежские лютеране продолжают бороться за кирху в центре города

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:48:23+03:00

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Воронежские лютеране не теряют надежд отстоять кирху на улице Карла Маркса. Как сообщили нам в пресс-службе областного Арбитражного суда, 24 января была подана апелляционная жалоба, которая будет зарегистрирована в ближайшие дни.

Напомним Росимущество по Воронежской области еще 16 августа 2019 года обратилось в арбитражный суд с иском к евангелическо-лютеранскому приходу Святой Марии Магдалины. От религиозной организации требовалось освободить нежилое двухэтажное здание, общей площадью 273,4 кв.м.

В конце прошлого года суд встал на сторону истца. Управление требовало в течении десяти дней с момента вступления решения суда в законную силу освободить и передать помещение территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU