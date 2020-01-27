2020-01-27T14:26:34+03:00
Общество

Владимир Салмин провел лекцию по актуальным финансовым инструментам в Воронежском государственном университете

Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин 25 рассказал студентам об основных трендах развития экономики, личном финансовом планировании, современных инструментах на рынке
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Владимир Салмин отметил, что получение любого дохода подразумевает наличие определенных рисков. Управлять ими помогают знания и опыт. В ходе лекции студенты узнали о том, какие финансовые риски сегодня существуют, и как их преодолеть. Кроме того, участники лекции узнали, как можно избежать мошенничества и какие методы социальной инженерии сегодня используют преступники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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