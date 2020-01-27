2020-01-27T13:12:58+03:00
Происшествия

В Воронеже «Нива» сбила переходившую дорогу женщину

ДТП случилось на улице Теплоэнергетиков
Юрий КОЗЛОВ
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В воскресенье, 26 января, около четырех часов дня в Советском районе у дома № 4 на улице Теплоэнергетиков случилось ДТП, где пострадала женщина.

- 33-летний водитель «Нивы» ехал со стороны Острогожской в направлении улицы Октябрьской. В это время переходила дорогу 39-летняя женщина. Шла она по «зебре» или нет, предстоит выяснить. Водитель не успел затормозить или объехать пешехода. Удар пришелся по ноге. Женщину отвезли в больницу, где поставили диагноз – перелом малой берцовой кости. Тем не менее ее сочли возможным отпустить домой, - рассказали в городском отделе пропаганды ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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