2020-01-27T12:55:24+03:00
Общество

Анатолий Букреев покинет Центр государственной кадастровой оценки Воронежской области

Предполагается, что для учреждения придется искать нового директора
Олег ИВАНОВ
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Анатолий Букреев оставит свою должность в Центре государственной кадастровой оценки Воронежской области. Напомним, директором данного учреждения он стал в 2019 году. Тогда же Анатолий Букреев отмечал, что на территории региона произведут массовую государственную оценку земель особо охраняемых территорий, земель водного фонда, объектов незавершенного строительства и сооружений, а также земель сельскохозяйственного назначения.

По предварительным данным, с 31 декабря прошедшего года чиновник отправился в отпуск, как предполагается, с последующим увольнением. До этого, 29 марта 2019 года, Анатолий Букреев покинул правительство Воронежской области по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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