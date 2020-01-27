Под Воронежем мужчина обчистил иномарку, чтобы наскрести денег на дорогу

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:14:21+03:00

Зарегистрирован он в Ростовской области, но в ближайшее время может сменить место прописки на колонию

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47-летний житель Подмосковья обратился в полицию. Он рассказал, что стал жертвой наглой кражи среди бела дня. Около 13 часов он ехал на своей «Дэу-Нексия» и остановился у кафе на 555 километре трассы «Дон», чтобы перекусить. Пока мужчина подкреплялся, к его машине подкрался 25-летний парень, разбил заднее боковое стекло и украл из салона сумку, в которой были документы, 700 рублей и зарядное устройство.

Полицейские на месте происшествия опросили очевидцев. Они рассказали, что видели убегающего мужчину в ярко-синей кофте, который сел в машину и уехал. На камере видеонаблюдения у кафе номер автомобиля разглядеть не удалось.

Все же стражи порядка вычислили машину, на которой скрылся вор. Это была 14-я «Лада». Водитель автомобиля и навел на след преступника. Вора задержали в Ростовской области. Им оказался 25-летний местный житель, неоднократно судимый за кражи. Мужчина признал свою вину и заявил, что машину обчистил, чтобы заплатить за проезд на малую родину.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до четырех лет лишения свободы). Суда вор-рецидивист будет дожидаться в следственном изоляторе, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU