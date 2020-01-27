Юный воронежец стал олимпийским чемпионом по хоккею

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:07:59+03:00

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Воронежец Андрей Малявин в свои 15 лет уже стал олимпийским чемпионом. Юный спортсмен в составе хоккейной сборной России завоевал золото на III зимних Юношеских Олимпийских играх, прошедших в Лозанне. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Буран».

Андрей тренировался в составе воронежской школы хоккея у Александра Ольховского. А в 2017 году спортсмен уехал в Ярославль.

- Андрей очень трудолюбивый и умный игрок, - рассказывает про своего воспитанника Александр Ольховский. - Он не обладает каким-то особенным броском, а выделяется за счет «головы» и мысли, знает, какую позицию занять, где окажется шайба. Никогда не пропускал тренировки, очень ответственно подходил к работе. В 13 лет Андрей поехал на просмотр в ярославскую школу «Локо-04», и его у нас забрали. Я очень рад за него! Мы понимали, что он уже перерос чемпионат, в котором участвует воронежская школа, и ему надо показать свои силы в борьбе с такими топовыми командами, как ЦСКА, «Спартак», «Динамо». В «Локо» он быстро закрепился в первой пятерке, они выиграли чемпионат Москвы по своему году, потом его стали привлекать в сборную, где он прошел все сборы, сыграл на всех турнирах и в итоге оказался на Олимпиаде. Кстати, Андрей и там выходил в первой пятерке, в составе которой ему удалось отдать три передачи.

Сам Андрей говорит о том, что о победе мог только мечтать.

- Сыграл неплохо, но есть, к чему стремиться. Можно было где-то забить, где-то отдать пас лучше, - поделился спортсмен. - Помогала поддержка болельщиков. Благодаря ей выходили на лед более уверенными.

ИСТОЧНИК KP.RU