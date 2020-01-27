В Воронежской области молодой человек жестоко избил случайного прохожего

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:53:44+03:00

Мужчина на следующий день скончался в больнице

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22-летнего жителя поселка Масловский обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ), а также в краже с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Ночью 3 февраля 2019 года молодой человек пьяным гулял в сквере в поселке. Там ему навстречу вышел 58-летний мужчина. Раньше они не были знакомы. Прохожие обменялись словами - далеко не любезными. Хотя сейчас уже не известно, что и кого точно разозлило.

В итоге 22-летний парень принялся избивать взрослого мужчину. Тот от полученных повреждений на следующий день скончался в больнице.

Предстоит молодому человеку ответить и за кражу банковской карты у местной жительницы. С ее счета он расплачивался за сигареты и алкоголь, а также заправлял бензином автомобиль приятеля.

- На предварительном следствии обвиняемый мужчина вину в причинении смерти случайному прохожему не признал, от дачи показаний отказался. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела, - рассказал руководитель Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Рамазан Асадов.

ИСТОЧНИК KP.RU