2020-01-27T11:55:00+03:00
Происшествия

В Воронеже возбудили уголовное дело из-за ДТП с четырьмя погибшими

По одной из версий, водитель «Хендэ» выехал на встречную, чтобы объехать снегоуборщик
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Назначен ряд экспертиз, проводятся активные следственные действияНазначен ряд экспертиз, проводятся активные следственные действияФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» по обстоятельствам ДТП, произошедшего на Московском проспекте, - сообщила 27 января официальный представитель регионального ГУ МВД Наталья Куликова.

Речь идет об аварии, случившейся 24 января примерно в 23.45 часа с участием автомобилей «Хендэ», «Рено Логан» и «Форд Куга». Четыре человека погибли, еще двум понадобилась помощь медиков.

По одной из версий, водитель «Хендэ» выехал на встречную, чтобы объехать снегоуборщик.

- В настоящее время органами предварительного следствия и сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление причин и условий произошедшего. Назначен ряд экспертиз, проводятся активные следственные действия, - отмечают в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области молодой человек жестоко избил случайного прохожего
В Воронеже возбудили уголовное дело из-за ДТП с четырьмя погибшими
В Воронеже обновили интерактивную карту памятных мест Великой Отечественной войны
В Воронежской области под колесами автомобиля погибла 71-летняя пенсионерка
В Воронеже водитель иномарки с пятью пассажирами снес фонарный столб
В Воронеже средняя высота новостроек дошла до 17 этажей
Последняя неделя января в Воронеже будет теплой и дождливой
Воронежская прокуратура проведет проверку ДТП, в котором погибли четыре жителя Дагестана
Хоккеисты «Россоши» проиграли «Белгороду» в гостях
В Воронеже пропал 29-летний мужчина
Реконструкция боев за Воронеж собрала более девяти тысяч зрителей
В Воронежской области женщина сказала покупателю-мошеннику код из смс и лишилась 45 тысяч
В Воронежской области поймали мужчину, ограбившего пенсионерку
В Воронеже водитель иномарки устроил массовое ДТП и сбежал
Воронежский «Буран» проиграл ташкентскому «Хумо»