В Воронеже возбудили уголовное дело из-за ДТП с четырьмя погибшими

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:55:00+03:00

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Назначен ряд экспертиз, проводятся активные следственные действия Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

По одной из версий, водитель «Хендэ» выехал на встречную, чтобы объехать снегоуборщик

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- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» по обстоятельствам ДТП, произошедшего на Московском проспекте, - сообщила 27 января официальный представитель регионального ГУ МВД Наталья Куликова.

Речь идет об аварии, случившейся 24 января примерно в 23.45 часа с участием автомобилей «Хендэ», «Рено Логан» и «Форд Куга». Четыре человека погибли, еще двум понадобилась помощь медиков.

По одной из версий, водитель «Хендэ» выехал на встречную, чтобы объехать снегоуборщик.

- В настоящее время органами предварительного следствия и сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление причин и условий произошедшего. Назначен ряд экспертиз, проводятся активные следственные действия, - отмечают в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU