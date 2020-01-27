В Воронеже возбудили уголовное дело из-за ДТП с четырьмя погибшими
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» по обстоятельствам ДТП, произошедшего на Московском проспекте, - сообщила 27 января официальный представитель регионального ГУ МВД Наталья Куликова.
Речь идет об аварии, случившейся 24 января примерно в 23.45 часа с участием автомобилей «Хендэ», «Рено Логан» и «Форд Куга». Четыре человека погибли, еще двум понадобилась помощь медиков.
По одной из версий, водитель «Хендэ» выехал на встречную, чтобы объехать снегоуборщик.
- В настоящее время органами предварительного следствия и сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление причин и условий произошедшего. Назначен ряд экспертиз, проводятся активные следственные действия, - отмечают в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU