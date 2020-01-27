В Воронеже обновили интерактивную карту памятных мест Великой Отечественной войны

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:34:38+03:00

Вы, например, сможете узнать, какой участок генерал-майор Черняховский назвал «ключом от Дона»

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На сайте библиотечной системы Воронежа обновили интерактивную карту Памяти. Теперь там представлено более пятидесяти объектов – это Братские могилы, памятники и памятные места, связанные с Великой Отечественной войной.

Информация, размещенная на карте, напомнит о сражении в 1942 - 1943 годов, продолжавшемся почти семь месяцев. Специалисты отметили события второй наступательной операции советских войск в июле-августе 1942 года.

Вы сможете узнать, какой участок командующий 60-й Армией генерал-майор Черняховский назвал «ключом от Дона», где в городе установлены памятники «летающему танку» и воинам полка НКВД, какой вклад в победу внес завод «Электросигнал» и многие другие интересные факты.

Библиотеки Воронежа приглашают жителей региона ознакомиться с картой и предлагают совместную работу над ее дополнением. Все предложения можно отправлять по адресу: oircbs@list.ru

ИСТОЧНИК KP.RU