В Воронежской области под колесами автомобиля погибла 71-летняя пенсионерка

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:22:11+03:00

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26 января в городе Лиски 60-летний местный житель ехал за рулем своего автомобиля «Фольксваген Джетта». Мужчина не учел дорожные и метеорологические условия и не успел затормозить перед пешеходом - 71-летней местной жительницей.

ДТП случилось примерно в 7.15 у дома №82 по улице Матросова. В результате аварии женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 100 ДТП, из них в областном центре – 75, на федеральных трассах - 3, в районах области – 22. В 8 ДТП травмы различной степени тяжести получили 15 человека, один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU