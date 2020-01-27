В Воронежской области под колесами автомобиля погибла 71-летняя пенсионерка
26 января в городе Лиски 60-летний местный житель ехал за рулем своего автомобиля «Фольксваген Джетта». Мужчина не учел дорожные и метеорологические условия и не успел затормозить перед пешеходом - 71-летней местной жительницей.
ДТП случилось примерно в 7.15 у дома №82 по улице Матросова. В результате аварии женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
В Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 100 ДТП, из них в областном центре – 75, на федеральных трассах - 3, в районах области – 22. В 8 ДТП травмы различной степени тяжести получили 15 человека, один погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU