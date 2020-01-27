В Воронеже водитель иномарки с пятью пассажирами снес фонарный столб
26 января примерно в 17.20 белый автомобиль Hyundai Solaris снес фонарный столб. Судя по фото очевидцев, иномарка угодила боком в световую опору. ДТП случилось у дома №2/1 по улице Остужева.
За рулем автомобиля был 29-летний воронежец. Он ехал со стороны улицы Рылеева в направлении улицы 25 Января. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением.
- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек: водитель и пять пассажиров, трое мужчин 25, 28 и 30 лет и две женщины, 25 и 27 лет. Пострадавшие доставлены в медучреждение, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.
Сотрудники полиции проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU