2020-01-27T09:53:34+03:00
Происшествия

В Воронеже водитель иномарки с пятью пассажирами снес фонарный столб

Всех пострадавших увезли в больницу
Олег ИВАНОВ
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Последствия аварииПоследствия аварииФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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26 января примерно в 17.20 белый автомобиль Hyundai Solaris снес фонарный столб. Судя по фото очевидцев, иномарка угодила боком в световую опору. ДТП случилось у дома №2/1 по улице Остужева.

За рулем автомобиля был 29-летний воронежец. Он ехал со стороны улицы Рылеева в направлении улицы 25 Января. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением.

- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек: водитель и пять пассажиров, трое мужчин 25, 28 и 30 лет и две женщины, 25 и 27 лет. Пострадавшие доставлены в медучреждение, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудники полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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