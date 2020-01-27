В Воронеже средняя высота новостроек дошла до 17 этажей

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:17:14+03:00

Для сравнения раньше строили дома практически в два раза меньше

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В каких городах России строят самые высокие новостройки и где расположены самые высокие дома из вторичного сегмента? Ответ на этот вопрос искали аналитики портала недвижимости Domofond.ru.

В ходе исследования они рассчитали среднюю (медианную) этажность зданий. Оказалось, что в целом по России для новостроек характерны 16 этажей, а для «вторички» - 5 этажей.

При этом максимальная средняя высота новых домов (25 этажей) — в подмосковных Котельниках и Одинцове - что в принципе не удивляет. А вот самая многоэтажная «вторичка» (18 этажей) — в Кудрине и Мурине, то есть в Ленинградской области.

Что касается Воронежа, то он занимает 16 место в рейтинге по средней этажности новостроек. Оказалось, что в нашем городе стандарт для новых домов - 17 этажей. Не так строили раньше: что касается рынка «вторички», то там по высотности наш город только 29-ый. В среднем высота таких домов - 9 этажей.

ИСТОЧНИК KP.RU