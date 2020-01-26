2020-01-26T19:37:44+03:00
Происшествия

Воронежская прокуратура проведет проверку ДТП, в котором погибли четыре жителя Дагестана

На место происшествия выезжал заместитель прокурора Грибановского района
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба прокуратуры Воронежской области.Фото: пресс-служба прокуратуры Воронежской области.
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Прокурор Грибановского района взял на личный контроль выяснение обстоятельств ДТП, в котором погибли четверо жителей Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 26 января.

Напомним, накануне в 22.20 на 607 км трассы «Москва-Астрахань» в Грибановском районе Воронежской области произошло лобовое столкновение автомобилей «Лада-217050», под управлением 27-летнего водителя, и «Газ-2834РЕ», за рулем которого находился 34-летний водитель.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада» из-за несоблюдения скоростного режима не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, по которой двигался автомобиль «Газ». В результате ДТП водитель и трое пассажиров легкового автомобиля в возрасте 31, 28 и 24 лет, все жители Дагестана, погибли на месте. Водитель автомобиля «Газ» с переломом ноги госпитализирован в больницу.

На место происшествия выехжал заместитель прокурора Грибановского района.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводится процессуальная проверка. Проведен осмотр места происшествия, дано поручение об установлении очевидцев произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение, - уточнил прокурор Грибановского района Юрий Козлов.

Ход проверки по факту ДТП взят на контроль прокуратурой района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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