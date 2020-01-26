Хоккеисты «Россоши» проиграли «Белгороду» в гостях
Матч закончился со счетом 4:6
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Хоккеисты «Россоши» уступили МХК «Белгород» в гостевом матче со счетом 4:6. Игра прошла в субботу, 25 января.
Уже на пятой минуте соперники открыли счет и к одиннадцатой смогли забросить еще две шайбы. Второй период начался снова с неудачи для гостей. Фарм-клуб «Бурана» пропустил дважды. Затем хоккеисты смогли отыграть две шайбы. В третьем периоде россошанцы забили два раза, но на итог матча это никак не повлияло.
ИСТОЧНИК KP.RU