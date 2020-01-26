2020-01-26T18:22:00+03:00
Спорт

Хоккеисты «Россоши» проиграли «Белгороду» в гостях

Матч закончился со счетом 4:6
Юлия ДИДЕНКО
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Хоккеисты «Россоши» уступили МХК «Белгород» в гостевом матче со счетом 4:6. Игра прошла в субботу, 25 января.

Уже на пятой минуте соперники открыли счет и к одиннадцатой смогли забросить еще две шайбы. Второй период начался снова с неудачи для гостей. Фарм-клуб «Бурана» пропустил дважды. Затем хоккеисты смогли отыграть две шайбы. В третьем периоде россошанцы забили два раза, но на итог матча это никак не повлияло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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