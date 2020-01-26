В Воронежской области женщина сказала покупателю-мошеннику код из смс и лишилась 45 тысяч
29-летняя жительница Павловского района стала жертвой мошенников. Женщина разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже тепловизора, но покупатель вместо того, чтобы перевести задаток, снял с ее карты все деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 26 января.
Так, женщина обратилась в полицию и рассказала, что после того, как разместила объявление на сайте, ей позвонил неизвестный. Мужчина стал уточнять детали сделки. Он интересовался моделью, датой приобретения, условиями эксплуатации и наличием дополнительного оборудования. После продолжительного разговора собеседник сообщил о том, что его все устраивает, и он готов перевести задаток.
Женщина назвала номер своей банковской карты, но покупатель сообщил, что ей необходимо сообщить код из смс-сообщения, так как он переводит деньги через другой банк. Местная жительница проследовала указаниям мошенника, после чего с её карты сняли 45 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано пять сообщений о фактах совершения мошенничеств. В двух случаях денежные средства были похищены бесконтактным способом под предлогом покупки товаров на сайте бесплатных объявлений. Еще один житель города поверив мошенникам, лишился денег под предлогом выдачи кредита.
ИСТОЧНИК KP.RU
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