2020-01-26T14:19:32+03:00
Происшествия

В Воронеже водитель иномарки устроил массовое ДТП и сбежал

В аварии пострадали три человека
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже у дома №118 на улице Арбатской произошла массовая авария с тремя пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 26 января.

ДТП случилось в 00.20. Водитель «Ауди А4» ехал по улице Арбатская со стороны города Семилуки в направлении улицы 9 Января. Автомобилист выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗом-21074, под управлением 18-летнего молодого человека, и «Дэу-Нексией», за рулем которой был 29-летний мужчина. После этого водитель «Ауди» съехал в кювет и опрокинул авто. С места происшествия он сбежал, бросив авто.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ и два его пассажира, мужчины в возрасте 16 и 20 лет. Их с телесными повреждениями различной степени тяжести доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка. Личность водителя устанавливается.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто стал очевидцем происшествия и может помочь в установлении водителя, сообщить информацию по телефонам 8(4732) 251-12-16 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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