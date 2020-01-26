2020-01-26T13:14:26+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» проиграл ташкентскому «Хумо»

Матч закончился со счетом 1:2
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба ХК «Буран».Фото: пресс-служба ХК «Буран».
Изменить размер текста:

Воронежский хоккейный клуб «Буран» уступил ташкентскому «Хумо» в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ. Игра прошла в субботу, 25 января, и завершилась со счетом 1:2. Об этом сообщили в пресс-службе «Бурана».

Воронежцы открыли счет на шестой минуте, когда оказались в большинстве. Реализовал момент Аслан Раисов. После этого «ураганные» проводили еще несколько атак, но все они не увенчались успехом. В конце первого периода гости сравняли счет. Броском отметился Семен Валуйский.

Во втором периоде команды шли ровно. Однако одна шайба чуть не попала в ворота «Хумо». Гостей спасла штанга. После перерыва «Буран» оказался в меньшинстве. Этим воспользовались соперники. Они забросили вторую шайбу, которая и принесла им победу.

- Мне понравилась игра команды сегодня. К сожалению, который матч не можем забить. Считаю, что мы все-таки побольше, чем на один гол наиграли. Но куда-то они делись после домашней серии, уже четвертую игру мы не можем забить. Это основная причина, ну и большинство, конечно. А так, ребята молодцы, спасибо за игру! - сказал после матча и.о. главного тренера «Бурана» Михаил Бирюков.

Следующий матч «Бурана» пройдет 27 января. Команда встретится с воскресенским «Химиком». Начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже водитель иномарки устроил массовое ДТП и сбежал
Воронежский «Буран» проиграл ташкентскому «Хумо»
Появились подробности жуткого ДТП с четырьмя погибшими на воронежской трассе
Воронежцев пригласили на бесплатные лекции о ЗОЖ и дегустацию правильного питания
В Воронеже иномарка насмерть сбила мужчину
Воронежский «Факел» расплатился с долгами на 82 миллиона рублей
Жители одного из домов в Воронеже нашли способ борьбы с серыми буднями и клаустрофобией
В Воронежской области столкнулись легковушка и «ГАЗель»: четыре человека погибли
До 12 лет лишения свободы грозит двум воронежцам из-за 700 рублей
В Воронеже рухнувшая стена разнесла "Ауди", "Митсубиши" и две "Лады"
Преподаватель воронежского вуза собирала деньги с мигрантов
Из-за необычной погоды лесные пожарные начали специальные работы на четыре месяца раньше срока
День освобождения Воронежа отметили лыжным пробегом
Версия смертельного столкновения в Воронеже: водитель «Хендэ» выехал на встречную, чтобы объехать снегоуборщик
День освобождения Воронежа отмечают и в Камбодже
Зоозащитники: «Догхантеры разбросали в Воронеже отравленный хлеб»
Воронежский бар сожгла его сотрудница
Воронежец сдавал дом за наркотики
Из Воронежской области выдворили иностранца, который никак не выдворялся
Звонок «из банка» стоил жительнице Воронежа миллион триста тысяч рублей
21 пьяного водителя задержали на дорогах Воронежской области
«Хендэ» выехал на встречную на Московском проспекте Воронежа: четверо погибли