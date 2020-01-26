Воронежский «Буран» проиграл ташкентскому «Хумо»

26 Янв. 2020 2020-01-26T13:14:26+03:00

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Воронежский хоккейный клуб «Буран» уступил ташкентскому «Хумо» в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ. Игра прошла в субботу, 25 января, и завершилась со счетом 1:2. Об этом сообщили в пресс-службе «Бурана».

Воронежцы открыли счет на шестой минуте, когда оказались в большинстве. Реализовал момент Аслан Раисов. После этого «ураганные» проводили еще несколько атак, но все они не увенчались успехом. В конце первого периода гости сравняли счет. Броском отметился Семен Валуйский.

Во втором периоде команды шли ровно. Однако одна шайба чуть не попала в ворота «Хумо». Гостей спасла штанга. После перерыва «Буран» оказался в меньшинстве. Этим воспользовались соперники. Они забросили вторую шайбу, которая и принесла им победу.

- Мне понравилась игра команды сегодня. К сожалению, который матч не можем забить. Считаю, что мы все-таки побольше, чем на один гол наиграли. Но куда-то они делись после домашней серии, уже четвертую игру мы не можем забить. Это основная причина, ну и большинство, конечно. А так, ребята молодцы, спасибо за игру! - сказал после матча и.о. главного тренера «Бурана» Михаил Бирюков.

Следующий матч «Бурана» пройдет 27 января. Команда встретится с воскресенским «Химиком». Начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU