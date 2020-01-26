2020-01-26T11:37:20+03:00
Происшествия

В Воронеже иномарка насмерть сбила мужчину

Авария случилась на улице Димитрова
Юлия ДИДЕНКО
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Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.Фото: "КП" Архив
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В Воронеже 27-летний местный житель на иномарке сбил пожилого мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 26 января.

Авария случилась на улице Димитрова накануне, 25 января, в 19.55. Автомобиль «Ниссан-Альмера» ехал со стороны Обручева в направлении Остужева и сбил 67-летнего жителя Лискинского района. Мужчина шел по проезжей части в ту же сторону.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 106 ДТП, из них в областном центре – 81, на федеральных дорогах – семь в районах области – 18. В 7 ДТП травмы различной степени тяжести получили семь человек и пятеро погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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