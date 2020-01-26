2020-01-26T00:11:54+03:00
Происшествия

В Воронежской области столкнулись легковушка и «ГАЗель»: четыре человека погибли

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".
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Смертельное ДТП случилось в Грибановском районе 25 января в 23.10. По предварительным данным, на 608 км трассы «МоскваАстрахань» водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗелью».

Как сообщают в региональном ГУ МВД, в результате аварии погибли четыре человека. Все находились в легковушке. Личности погибших и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД. Сейчас они работают на месте происшествия.

24 января примерно в 23.40 страшная авария случилась в Воронеже. На Московском проспекте «Хендэ» выехал на встречку и столкнулся с двумя иномарками. Четыре человека погибли, еще двое попали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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