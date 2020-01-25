Преподаватель воронежского вуза собирала деньги с мигрантов

25 Янв. 2020 2020-01-25T18:27:34+03:00

Женщина просила по 12 тысяч рублей за положительное решение на экзамене

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В Ленинском районном суде рассмотрели дело в отношении преподавателя ВГТУ. Эта женщина была председателем комиссии по приему комплексного экзамена для иностранцев. Он нужен для получения гражданства.

Заветную печать очень уж хотели получить шестеро мигрантов. И сотрудница вуза взялась им помочь. Увы, незаконным способом. Она сказала, что может повлиять на положительное решение комиссии за 72 тысячи рублей - по 12 тысяч с каждого. Как подчеркивают в суде, преподаватель достоверно знала, что не наделена такими полномочиями.

Сотрудницу вуза задержали, как только ей передали деньги. Женщину признали виновной и назначили ей штраф в размере ста пятидесяти тысяч) рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU