Зоозащитники: «Догхантеры разбросали в Воронеже отравленный хлеб»

25 Янв. 2020 2020-01-25T14:36:14+03:00

Могут пострадать и бездомные животные, и домашние. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Воронежские зоозащитники предупредили собаководов о том, что во дворах Северного микрорайона питомцы могут наткнуться на отраву. К сообщениям прикладывают фотографии мужчины и женщины, которые якобы раскидывают кусочки размоченного хлеба с розоватым оттенком.

Если он и правда отравлен, эти люди могут быть привлечены по уголовной статье "Жестокое обращение с животными". Максимальное наказание - до двух лет лишения свободы.

Догхантеры обычно нацелены на уничтожение бездомных собак. Но от их действий рискуют пострадать и домашние животные, если хозяева забыли про необходимость намордника.

Ранее воронежских собаководов предупредили о том, что на Машмете разбросали мясо с иголками.

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ИСТОЧНИК KP.RU