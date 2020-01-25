Зоозащитники: «Догхантеры разбросали в Воронеже отравленный хлеб»
Воронежские зоозащитники предупредили собаководов о том, что во дворах Северного микрорайона питомцы могут наткнуться на отраву. К сообщениям прикладывают фотографии мужчины и женщины, которые якобы раскидывают кусочки размоченного хлеба с розоватым оттенком.
Если он и правда отравлен, эти люди могут быть привлечены по уголовной статье "Жестокое обращение с животными". Максимальное наказание - до двух лет лишения свободы.
Догхантеры обычно нацелены на уничтожение бездомных собак. Но от их действий рискуют пострадать и домашние животные, если хозяева забыли про необходимость намордника.
Ранее воронежских собаководов предупредили о том, что на Машмете разбросали мясо с иголками.
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ИСТОЧНИК KP.RU